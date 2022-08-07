Türkiye Gazetesi

ABD'nin önemli medya kuruluşları arasında yer alan Business Insider, 'Türkiye-Yunanistan-ABD' üçgeninde yaşanan gelişmeleri mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayınladı. Analizde, "ABD yapımı savaş uçakları için teklif savaşı NATO’nun en az arkadaşça üyeleri arasındaki gerilimi tırmandırabilir" ifadelerine yer verildi.

"KIRILGAN OLAN İLİŞKİLERİ DAHA DA BOZABİLİR"

Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'nun en kıymetli fakat en düşmanca müttefikleri olduğunun belirtildiği analizde, her iki ülkenin de Washington’dan savaş uçağı satın almak istediği hatırlatıldı. Analizde, "Atina ve Ankara'nın ABD ile farklı ilişkileri var ve iki ülke de farklı cevap alabilir. İki ülke arasındaki gerilim halihazırda iki NATO müttefiki arasında kırılgan olan ilişkileri daha da bozabilir" denildi.

Yunanistan'ın ABD'den 20 adet F-35 satın almak istediği belirtilirken, Türkiye'nin de kısa bir süre önce F-16 ve F-16 modernizasyon kiti satın almak istediğine dikkat çekildi.

"BIDEN KONGRE'Yİ İKNA ETMELİ"

Makalede, Yunanistan’ın savaş uçağı satın alma talebinin, Atina’nın Washington’la güvenlik ilişkilerinin giderek büyüdüğü bir dönemde geldiği belirtilirken, "Türkiye’nin talebi için ise bu satışı desteklediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’yi bu satışın ABD’nin ulusal güvenliği için önemli olduğuna ikna etmek zorunda" denildi.

Türkiye ve Yunanistan’ın NATO için stratejik bir noktada olduğuna dikkat çekilirken "İlişkileri NATO’nun geri kalanından farklı bir yönde gidiyor ve uzun yıllardır devam eden rekabetleri birinin yeni jet alıp diğerinin almaması durumunda daha da kötüleşebilir. Türkiye ve Yunanistan’ın zayıf bir ilişkisi var" ifadelerine yer verildi.

"WASHINGTON'DA HESAPLAR DEĞİŞEBİLİR"

Makalede, her iki ülke arasında çözülmemiş sorunlar olduğuna dikkat çekilirken "Türkiye’nin diğer NATO üyeleri ve özellikle ABD’yle ilişkileri kötüleşti. Ankara, F-35 programının parçasıydı fakat Rusya’dan S-400 satın alınmasıyla ABD tarafından bu programdan çıkarıldı" yorumuna yer verildi.

Ankara’nın ABD’den olumlu cevap alamaması durumunda alternatiflere yöneleceği de belirtilirken analizde dikkat çekici bir yorum da yapıldı.

Makalede "ABD, uzun süredir Yunanistan ve Türkiye’yi destekleyerek düşmanlığı kontrol altına almaya çalıştı çünkü bu iki ülke Avrupa’nın güneydoğusu için önemli bir konumda. ABD’nin tarafsız bir arabuluculuk yapması için çağrılar devam ederken Atina ile gelişen ilişkilerin ve Ankara’yla gerilimin artması Washington’da hesaplamaların değişebileceğine işaret ediyor" yorumu yer aldı.

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