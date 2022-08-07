Türkiye Gazetesi

İsrail ordusunun 5 Ağustos'tan beri devam eden saldırılarının son bulması için anlaşma sağlandı. İngiliz haber ajansı Reuters, Filistinli yetkililerin; Gazze'de ateşkesin saat 20.00'de başlayacağını açıkladığını duyurdu.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarda; aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybederken, 275 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye zulmü bitmiyor! Ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi, 253 yaralı İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları sürerken can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken 253 kişin ise yaralandığı öğrenildi. Türkiye, İsrail'in saldırıları kınarken Birleşmiş Milletler tarafından İsrail'in saldırılarına tepki geldi.

İsrail Gazze’de saldırıları artırdı, Batı Şeria'da gözaltılar başladı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 19'u İslami Cihad Hareketi mensubu 20 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı. Yazılı açıklamaya göre, gözaltı operasyonları İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'le (Şabak) iş birliğinde yapıldı.

İşgalci İsrail yine Gazze'ye bomba yağdırdı: 10 ölü var İsrail dün yine Gazze Şeridi'ne saldırdı. Yürek yakan manzaralar meydana geldi...