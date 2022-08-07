Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere gelen Liberya bandralı "Osprey S" gemisi, İstanbul'un kuzeyine demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevli heyeti, gemiye gelerek denetimlerini yaptı. Heyet, denetimlerini tamamlamasının ardından botla ayrılarak Rumelifeneri Limanı'na döndü.

Kontrolleri tamamlanan boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket etti.

Tahıl sevkiyatında son durum: 4 gemi daha yola çıktı Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu. Öte yandan Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemi İstanbul Boğazı'nda ekipler tarafından kontrol ediliyor.

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı İstanbul’dan Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

MSB: NAVISTAR tahıl gemisinde denetim başladı Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.