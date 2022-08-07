Türkiye Gazetesi

Meksika’nın başkenti Mexico City’de metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı.

KULAĞI KOPTU

Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı.

Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu.

Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

AKILLARA MİKE TYSON'I GETİRDİ

Olay ,Meksika basınında geniş yer bulurken, bazı basın kuruluşları ABD’li boksör Mike Tyson’ın 1997 yılındaki bir maçta rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olaya atıfta bulundu.

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