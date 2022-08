Türkiye Gazetesi

Ukrayna savaşı sonrası gerginliğin yer yer düşük yoğunluklu çatışmalara dönüştüğü Kosova’da tansiyon yeniden yükseldi. Kosova hükûmetinde bir önceki dönem Kalkınma Bakanı olan Milletvekili Enis Kervan, gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Olayların dış tahriklerle tırmandığına vurgu yapan Kervan “Kosova bağımsız bir cumhuriyet. Önceliğimiz en kısa sürede AB üyeliği. Bununla birlikte NATO üyeliği için resmî başvuru da bulunacağız” dedi. Ukrayna’da olan bitenlere dikkat çeken Enis Kervan “Şu an orada kanlı bir hesaplaşma var. Ukrayna halkını en iyi Kosovalılar anlar. Benzer bir senaryo bizim üzerimizden de kurgulanıyor. Hiçbir biçimde savaş istemiyoruz. Kosova halkı ve hükûmeti olarak küresel güçlerin yeni hesaplaşma alanı ve üretilmeye çalışılan gerginliğin tarafı olmayacağız” diye konuştu. Kosova Parlamentosu Multi Etnik Grup Başkanlığı görevini de yürüten Enis Kervan, tarihî fay hatlarını kaşıyan tarafın Moskova olduğunu ve Sırpların birlikte yaşam kültürüne yanaş

madığını, Sırp milliyetçiliği ve tahakküm anlayışı ile bölgeyi karıştırma planına hizmet ettiğini öne sürdü.

TÜRKİYE’DEN KOPARAMAZLAR

Kervan, Kosova’da Türkçe’nin resmî dil olduğunu ve Türklerin bölgede eğitim, kültür, tarih, siyaset, ekonomi alanında silinmez izler bıraktığını hatırlatarak şunları kaydetti: Burada Türklük, Türk dili anayasal koruma altındadır. Türk kültürü Kosova’nın tarihî hafızasıdır. Bu durum hayatın her alanına yansır. Türkiye savaşta ve barışta her daim bizim yanımızda oldu, olmaya devam ediyor. AB’ye girme süreçlerinde de Ankara her daim yanımızda oldu. Aynı durumun NATO üyeliği konusunda da süreceğine inanıyoruz. Şu an AB ile ortaklık sürecini yürüten üç bakandan birisi Türk. Bizim AB’de olmamız da Türkiye için çok yönlü avantajlar sağlayacak. Türkiye ile kopmaz bağlarımız var ve bu ilişkinin zedelenmesine hiçbir biçimde izin vermeyeceğiz. Enis Kervan, Türkiye için tehdit unsuru olan başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör unsurlarına karşı amansız bir savaş verdiklerini kaydederek şöyle devam etti:

Ankara’nın güvenliği ve önceliği bizim içinde hayati önem taşır. Türkiye için tehdit olan yapılarla mücadeleyi Kosova’da resmî devlet politikası hâline getirdik. Onlara nefes bile aldırmıyoruz. Son olaylar Sırbistan’ın Kosova’yı yok sayan tutum ve faaliyetleri nedeniyle yaşandı. Sırbistan, Kosova kimliğini ve bağımsız devlet yapısını tanımak zorunda. Hükûmetimiz bundan sonra mütekabiliyet esasına göre adımlar atacak. Ancak bir kez daha belirteyim ki bu krizin gizli aktörü Putin yönetimidir. Ukrayna’daki ateşi Balkanlara taşımak istiyorlar. Balkan ülkeleri ise AB’yi Rus kıskacından kurtulma ve ekonomik, siyasi gelişim aracı olarak görüyor.

AB İÇERİSİNDE ERİMEYİZ

Enis Kervan AB içerisinde Arnavut, Boşnak, Makedon kültürünün ne kadar korunabileceği ile ilgili sorumuza ise “Öncelikle Balkan Müslümanları din ve geleneklerini koruma konusunda çok hassastır. Tarihte birçok işgal ve Yugoslavya gibi baskı rejimlerinin ağır tahakkümünde dini, millî, kültürel değerlerimizi kaybetmedik. AB içerisinde de erimeyiz, kimliğimizi koruruz” şeklinde cevap verdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova, Sırbistan'ın bir parçasıdır İki gün önce belgeli geçiş krizi nedeniyle Sırbistan ve Kosova karşı karşıya gelmiş, Kosova'nın kararı bir ay ertelemesinin ardından tansiyon düşmüştü. Ancak bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den gerilimi yeniden tırmandıracak bir açıklama geldi. Vucic, Kosova'nın bağımsız bir ülke olmadığını, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçası olduğunu söyledi.

Geçiş belgesi krizi ertelendi: Kosova’nın kuzeyinde Sırpların kurduğu tüm barikatlar kaldırıldı Kosova’nın kuzeyinde gerginliğe yol açan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının hükümet tarafından 1 ay ertelenmesinin ardından, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırpların kurdukları barikatların tamamı kaldırıldı.