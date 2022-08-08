Türkiye Gazetesi

Teksas eyaletinin Dallas şehrinde 3 gündür devam eden 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, Demokratlara eleştiriler yöneltirken, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığı konusunda da imalarda bulundu. Trump, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, 8 Kasım’da yapılacak ara seçimleri kastederek, "Amerika'nın geri dönüşü, bu kasımda başlıyor ve bu, Kasım 2024'te geliştireceğimiz durdurulamaz ivme ile devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP 2024’Ü İŞARET ETTİ

Konuşmasında 2024 Başkanlık seçimlerine işaret eden Trump, "Bunu tekrar yapmamız gerekebilir." dedi. Trump, Başkanlığı döneminde ve sonrasında kendisine yönelik açılan soruşturmalara da eleştiriler yöneltti. Ülke tarihinde en fazla zulüm gören kişi olduğunu savunan Trump, "Eğer evde kalsaydım Donald Trump'a yönelik bu zulüm hemen dururdu ama bunu yapamam çünkü ülkemi ve insanları seviyorum." diye konuştu.

MUHALİFLERE SERT YÜKLENDİ

Trump, Kongrede devam eden 6 Ocak Komitesi soruşturmasına birkaç kez göndermede bulundu. Halkın ve ülkenin gördüğü "en tehditkar güçlere, yerleşik çıkarlara ve gaddar muhaliflere" karşı durduklarını ileri süren Trump, olanları "iğrenç" olarak niteledi.

Trump'tan 11 Eylül açıklaması: Üzerine gidilmedi Eski ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'deki golf kulübünde 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine yönelik soruya cevap verdi. Trump soruşturmanın sonuna kadar gitmediğini ifade etti.