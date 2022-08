Türkiye Gazetesi

New Mexio’nun Albuquerque kentindeki peş peşe gerçekleşen cinayetler bölgede korkuya yol açtı. 10 gün içinde 3 Müslüman erkeğin öldürülmesi üzerine polis, ABD’nin en küçük Müslüman topluluğunu uyararak cinayetlerin dini inançlarından ötürü hedefli olabileceğini söyledi. Ayrıca Kasım 2021’de de bölgede yaşayan Muhammed Ahmadi isimli bir adamın öldürülmesi polisi son günlerdeki cinayetlerle bağlantılı olabileceği konusunda şüpheye düşürdü.

Kolluk kuvvetleri öldürülen kişilerin ırkları ve dinleri nedeniyle hedef alınmasının ‘güçlü bir ihtimal’ olabileceğini söyledi. En son saldırıda Nayeem Hossain isimli bir Müslüman, 26 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde vurulan Aftab Hüseyin ve Muhammed Afzaal Hüseyin'in cenazesinden dönerken Cuma öğleden sonra vuruldu. Hossain vurulduğu anlarda nişanlısı ile telefonda konuşuyordu ve kadın, silah sesini duydu. Bu arada Hossain sadece iki hafta önce ABD vatandaşı olmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Türk Dışişleri Bakanlığı da gerçekleşen cinayetlere ilişkin bir mesaj yayımladı. 'Derin üzüntü duyuyoruz' denilerek yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı, "Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz." ifadesine yer verdi. Bakanlık ayrıca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

'AKŞAMLARI KİMSE DIŞARI ÇIKMIYOR'

Albuquerque'deki New Mexico İslam Merkezi imamı Dr. Mahmoud Eldenawi, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, son cinayetlerden bu yana bölgedeki Müslüman cemaatin gergin olduğunu söyledi. İmam Eldenawi, “Özellikle akşam olunca kimse dışarı çıkmıyor, gündüz her şeyi bitirmek için acele ediyorlar. Acil olmadıkça akşamları evden çıkmıyorlar. Herkes kendini hedef zannediyor. Biz inanç liderleriyiz, insanlardan güçlü olmalarını istiyoruz ancak insanız, karımız ve çocuklarımız için endişe duyuyoruz” dedi.

İslam merkezini kuran Abbas Akhil ise, özellikle Pakistanlı kampüs çevresinde yaşayan Müslüman öğrencilerden dikkatli olmalarını istediklerini belirtti. Akhil, cinayetlerin New Mexico Üniversitesi kampüsünü çevreleyen alanın bir kilometre yakınında gerçekleştiğini söyledi.

Cumartesi günü, New Mexico valisi Michelle Lujan Grisham, cinayetleri kınadı ve öfkeli olduğunu belirterek, ‘tahammül edilemez’ şeklinde niteledi. Vali, “Katilleri adalete teslim etmek için APD ve FBI ile yakın koordinasyon içinde çalışması için Albuquerque'ye ek eyalet polis memurları gönderiyorum. Bulunacaklar" dedi.

İslam Merkezi’nin imamı Eldenawi, kendilerini kontrol eden yerel kolluk kuvvetlerinin tepkisinden memnun olduklarını ve Cuma günkü cinayetten bu yana herhangi bir potansiyel tehdidi izlemek için camide altı ila yedi polisin beklediğini söyledi. Bölgede devriye gezdiklerini de sözlerine ekledi. Camiye Cuma namazlarında genellikle 300 ila 400 Müslümanın gittiği de belirtildi. Bu arada, Albuquerque’deki Müslüman topluluğu Hıristiyan ve Yahudi topluluklarından destek ve dayanışma mesajları aldıklarını söylüyor.

