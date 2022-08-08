Türkiye Gazetesi

Yunanistan 'telefon dinleme skandalı' ile çalkalanıyor. Yunan Ulusal İstihbaratı'nın muhalefet lideri Nikos Andrulakis'in ve bir gazetecinin telefonunu yasa dışı yollarla dinlediği ortaya çıktı. Büyük tepki çeken olay ülke gündemine otururken, gözler Başbakan Kyriakos Miçotakis'e çevrildi.

MİÇOTAKİS: ÖZÜR BORÇLUYUM

Skandal sonrası Başbakanlık Genel Sekreteri ve Miçotakis'in yeğeni Grigoris Dimitriyadis'in istifa ettiği haberi geldi. Bir saat geçmeden Ulusal Güvenlik Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panayotis Kontoleon da görevi bıraktı.

Miçotakis, konuya dair bir açıklamada bulundu ve telefonların dinlendiğine dair iddialar için özür diledi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre; durumu ciddi ve affedilemez bir hata olarak nitelendiren Miçotakis "Haberim yoktu, buna asla izin vermezdim. Bay Androulakis'e yapılan hata için bir özür borçluyum" açıklamasında bulundu.

MUHALEFETTEN SERT YORUMLAR

Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Alexis Çipras, telekulak iddiasıyla ilgili istifaların 'suçluluk kabulü içerdiğini ve başbakanın sorumluluğunu teyit ettiğini' söyledi. Çipras, "Miçotakis, Yunan halkına kendi skandalı hakkında açıklama yapmalı. Bu demokrasiyle ilgili bir meseledir" dedi.

SYRIZA, başbakanı telefonların dinlendiğini bilmek ve koordine etmekle suçladı. Ana muhalefet partisi ayrıca Miçotakis’in, kendini kurtarmak için en yakın ve en güvendiği ortaklarını feda ettiğini öne sürdü.

Parti, iki istifanın "Hükümetin ve Hükümet Sözcüsü Yiannis Economou'nun aylardır ‘yozlaşmış yalanlar’ söylediğini kanıtladığını" iddia etti.

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) de hükümeti, onaylanmasına rağmen, telefon dinleme iddialarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Meclis Grup Lideri Kostas Skandalidis, 29 Temmuz'da iddialarla ilgili kapalı kapılar ardında yapılan meclis komisyonu toplantısını kastederek, "10 gün önce PASOK lideri, cep telefonunu dinleme girişimi olduğunu iddia etti ve bu Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Ertesi gün hükümet konuyu kapatmak için parlamentoya koştu" dedi.

"DEMOKRASİ VE ŞEFFAFLIK SORUNU VAR"

Skandalidis, "Hükümetin Cuma günkü istifa gerekçeleri, gülünç ve açıkçası anlaşılamaz. Yunanistan'ın açıkça büyük bir demokrasi ve şeffaflık sorunu var. Bunun sorumluluğu doğrudan başbakana aittir. Demokratik yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa seçime gitmelidir. PASOK, Yunanistan'da denetimsiz çalışan karanlık mekanizmalarla savaşmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

YUNAN PARLAMENTOSUNA ÇAĞRI

Androulakis, Yunanistan parlamentosunu davayı araştırmak için bir soruşturma komitesi kurmaya çağırdı. Hükümet, resmi olarak sunulması halinde talebi

destekleyeceğini açıkladı.

Aralık 2021'de PASOK Genel Başkanlığına seçilen Androulakis, Cuma akşamı EYP'nin 2021 sonlarında, telefon görüşmelerini dinlediğini öğrendiğini söylemiş fakat bilginin kaynağını açıklamamıştı. Avrupa Parlamentosu ise, Androulakis'in telefonunun dinlendiğini onaylamıştı. Cuma günü, Kondoleon ile Miçotakis'in Genel Sekreteri ve yeğeni olan Grigoris Dimitriadis istifa etmişti.

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