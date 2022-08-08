Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Berkshire bölgesinde Liquid Leisure isimli su parkında düzenlenen doğum günü partisinde 10 kişi şişme botlarla yapılan yarış kapsamında denize açıldı. Bunlardan ismi Kyra olarak açıklanan 11 yaşındaki kız, bir daha geri dönmedi. Arkadaşları, Kyra’nın yüzme bilmediğini ve suya düşerek çırpınmaya başladığını ifade ettiler. Saatler süren aramalar sonrasında Kyra bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı.

CANKURTARANLARIN İHMALKARLIĞI

Yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı. Kyra’nın kaybolduğunu öğrenmesiyle feryat etmeye başlayan anne, kurtarma görevlilerin olaya çok geç müdahale ettiğini ifade etti. Görgü şahitleri de parktaki cankurtaranları hazırlıksız ve teçhizat bakımından yetersiz olmakla suçladı. Cankurtaranlardan biri kızı su altında aramak için ziyaretçilerden gözlük istemiş.

Polis olayla ilgili olarak soruştırma başlattı, tesis faaliyete kapatıldı.

İspanya’da cankurtaranlar drone ile hayat kurtardı Dalgalı denizde boğulmak üzere olan çocuk drone ile kurtarıldı. Drone vasıtasıyla çocuğa can yeleği atıldı.