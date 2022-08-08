Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York kentinde yer alan Central Park’taki bir oyun alanına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in heykeli dikildi. Putin'i minyatür bir savaş tankının üzerinde otururken tasvir eden parlak kırmızı heykel Fransız sanatçı James Colomina tarafından yapıldı.

SAVAŞIN ABSÜRTLÜĞÜNÜ KINADI

Colomina Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu heykel, savaşın absürtlüğünü kınamayı ve başkaları tarafından tetiklenen şiddetli durumlarla karşı karşıya kalan çocukların cesaretini vurgulamayı amaçlıyor" diye yazdı. Diğer taraftan, sanat dünyası, Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarına Rus sanatçıların gösterilerini iptal ederek ve kurumsal bağlarını keserek yanıt verdi.

PARLAK KIRMIZI HEYKELLERİYLE TANINIYOR

Colomina, genellikle halka açık yerlere gizlice yerleştirilen parlak kırmızı sokak heykelleriyle tanınıyor. Sanatçı geçen Nisan ayında, savaş karşıtı bir mesaj içeren başka bir heykeli daha Fransa’da sergilemişti. Güle dönüşen bir tüfek taşıyan bir çocuk asker heykeli Fransa’nın güney batısındaki Toulouse kentinde ortaya çıkmıştı.

Erdoğan-Putin zirvesi dünya basınında: Ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'ye gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. Birçok önemli gazete görüşmeyi manşete taşırken, Financial Times, "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdi" ifadelerini kullandı.