Türkiye Gazetesi

Endonezya’nın turistik Bali adasında, sahile çok uzak olmayan Raya Nusa Dua Selatan Otoyolu yakınındaki kireçtaşı ocağında metruk bir Boeing 737 yolcu uçağı bulunuyor. Bölge sakinleri uçağın buraya nasıl getirildiğinden habersiz.

Balililer, uçağın restoran kurmaya hevesli hırslı bir girişimci tarafından oraya getirilmiş olabileceğini ifade ettiler. Dev uçağın, pist merdivenleri açık vaziyette arazide durduğu görülüyor.

ADADA BİRÇOK UÇAK BULUNUYOR

Uçak, daha şimdiden turistik cazibe noktası haline geldi. Öte yandan, adadaki tek emekli Boeing 737 bu değil. Adanın diğer bölgelerinde de bu uçaklardan turistik amaçlarla kullanılanlar var.

Bunlardan biri, Dunkin Donuts kurumunun hemen yanında bulunuyor. O uçağın da oraya nasıl getirildiği bilinmiyor.

Boeing 737 tipi uçak Hawaii açıklarında denize düştü Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD’nin Hawaii adası açıklarında Boeing 737 tipi kargo uçağının motor arızası nedeniyle okyanusa düştüğünü duyurdu.