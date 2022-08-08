Türkiye Gazetesi

Fransız basınındaki haberlere göre, Norveç’in kuzeyindeki Svalbard takımadasında yaklaşık 25 doğa gezgininin bulunduğu bir kampa, bu sabah bir kutup ayısı girdi. Kampçılardan 40 yaşlarındaki Fransız kadın turisti kolundan yaralayan kutup ayısı, uzaklaşması için açılan ateş sonucu yaralandı.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Turist, helikopterle takımadanın en büyük kenti Longyearbyen’e kaldırıldı. Yerel güvenlik güçleri, kutup ayısını, yaralarının fazla olması nedeniyle vurarak öldürdü.

Kuzey kutbunun Norveç’e ait kısmında 2015 verilerine göre 1000 kadar kutup ayısı bulunuyor, bunların yaklaşık 300’ü Svalbard takımadalarında yaşıyor.

Kutup ayısının yüzme keyfi Almanya’nın Hanover şehrinde hayvanat bahçesinde bir yaşındaki kutup ayısı, su üzerinde sırt üstü yüzme keyfi yaparken görüldü.

Arktik bölgesinde bir kutup ayısı silahla vurularak öldürüldü Arktik bölgesinde gezi yapan turist gemisinin güvenlik görevlisi, meslektaşına saldırdığı gerekçesiyle kutup ayısını silahla vurarak öldürdü. Sosyal medyada, kutup ayısının kendi doğal ortamı ihlal edilerek öldürülmesine tepki gösterildi.