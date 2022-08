Türkiye Gazetesi

Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 3 mülteci, yüzerek Yunan kıyılarına ulaştı. Göç yasasına göre sığınmacı olarak alınması gereken 3 mülteci, Yunan polisleri tarafından öldüresiye dövüldü. İşkence gören mülteciler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can salına bindirilerek Türk kara sularına itildi. Ölüme terk edilen mültecilerin imdadına ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Bodrum Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan TCSG-11 Sahil Güvenlik botu tarafından can salı içerisindeki 3 göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, vücutlarında darp ve cebir izlerine rastlanması ve hareket kısıtlarının olması nedeniyle sağlık kontrolleri yapılarak hastaneye sevk edildi. İfade veren göçmenin söyledikleri ise kan dondurdu. İşkence gördüğünü anlatan mülteci, Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a geçtiklerini, Yunan kıyılarına çıktıkları anda Yunan polisinin kendilerini yakaladığını, değerli eşyalarını aldıklarını, coplarla ve yumruklarla darp edildiklerini, ellerinin kelepçelenerek Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini ve Türk kara sularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirilip kelepçelerinin açıldığını söyledi. Kurtarılan 3 göçmenin hastanede yapılan sağlık kontrollerinde vücutlarının değişik yerlerinde darp ve zorlama izlerinin olduğu, bir göçmenin kolunda zedelenme olduğu tespit edildi.

