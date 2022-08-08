Türkiye Gazetesi

Gazetenin haberinde, Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis'in istifasına neden olan dinleme skandalına ilişkin "dış bağlantılar" olduğu öne sürüldü.

Konuya ilişkin herhangi bir kaynak paylaşmayan gazete, "Talebin, Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulundu." ifadesine yer verdi.

Detaylara değinilmeyen habere, Ukrayna'nın Atina Büyükelçisi Sergii Shutenko ve Ermenistan'ın Atina Büyükelçisi Tigran Mkrtchian'dan yalanlama geldi.

Mkrtchian'ın yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların "utanmaz yalan" olduğu dile getirilerek, "Ermenistan, hiçbir hükümetten kimsenin telefonunu dinlemesini istemedi." ifadeleri kullanıldı.

Shutenko ise Twitter'dan "Ukrayna, Yunan tarafından bunu hiçbir zaman talep etmedi. Bu iddialar gerçeklikten kopuk." paylaşımında bulundu.

"MİÇOTAKİS YALAN SÖYLÜYOR"

Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'dan (SYRİZA) yapılan yazılı açıklamada, "Miçotakis hem yalancı hem kibirli hem de pişmanlık duymuyor. Dinleme skandalına üçüncü ülkeleri karıştırmaya çalışıp, kendi sorumluluklarını başkalarına yüklüyor. Kendini kurtarma uğruna, her türlü yalanı söylüyor. Derhal istifa etmeli." değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dinleme skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." demişti.

Çeşitli sınamalara karşı EYP'nin katkısının göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Miçotakis, "EYP'nin güçsüz olmasını isteyen pek çok düşman var. Yunanistan dışında bazı karanlık güçler, ülkede herhangi bir istikrarsızlık planı üzerinde çalışıyorlarsa, Yunanistan'ın güçlü olduğunu bilmeliler." şeklinde konuşmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak, telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.

Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti. Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in, 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programına yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.

GAZETECİNİN TELEFONUNDA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Nisanda ise Yunan gazeteci Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.

IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.​​​​​​​

EYP BAŞKANI VE BAŞBAKANLIK GENEL SEKRETERİ İSTİFA ETMİŞTİ

Bu olayların ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki "dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

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