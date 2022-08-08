Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın "Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Rusya, Ukrayna'nın kasaba ve köylerini yok etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerini Rus saldırganlığına karşı savunurken, gerektiği sürece Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğimizi açıkça belirtti." ifadesi yer aldı.

9,8 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ YARDIM YAPTILAR

Blinken, bu çabaların parçası olarak ABD Başkanının yetkisi doğrultusunda, Amerikan ordusundan Ukrayna için tek seferde yapılacak en büyük silah ve teçhizat yardımının gönderilmesine izin verdiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı açıklamada Ağustos 2021'den bu yana ABD'nin Ukrayna'ya 18 defada toplam 9,8 milyar dolarlık silah ve mühimmat sağladığını, en son yapılacak 1 milyar dolarlık yardımın ise tek seferdeki en büyük yardım paketi olacağını kaydetti.

"UKRAYNA İLE BİRLİK İÇERSİNDEYİZ"

Açıklamada Blinken'ın şu ifadeleri kullanıldı: "ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasını desteklemek için hayati güvenlik yardımı sağlamada 50'den fazla ülkeden müttefik ve ortakla birlikte hareket ediyor. Bu savaş uzadıkça, Ukrayna ordusunun ve halkının cesareti ve gücü daha da belirgin ve olağanüstü hale geliyor. Birlikte, Ukrayna ile yakın şekilde istişare etmeye ve savaş alanında fark oluşturmak ve Ukrayna'nın müzakere masasındaki nihai konumunu güçlendirmek için dikkatlice ayarlanmış ilave mevcut sistemleri ve yetenekleri artırmaya devam edeceğiz. Ukrayna ile birlik içerisindeyiz."

Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber: Daha fazla silah yardımı yapmayacağız Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat Berlin'in gelecekte Kiev'i desteklemeye hazır olduğunu, ancak silah tedariği açısından daha fazla destek vermeyeceklerini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları beş aydır devam ediyor. Savaşta Batı’lı ülkeler ve ABD’nin Ukrayna’ya desteği sürerken, Almanya’dan olumsuz açıklama geldi.

Avustralya'dan Ukrayna'ya askeri yardım sözü Ukrayna'nın yardım çağrılarına bir ülkeden daha karşılık geldi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette daha fazla askeri yardımda bulunma sözü verdi.