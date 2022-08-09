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MSB duyurdu: 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
09.08.2022 - 07:58 | Son Güncelleme: 09.08.2022 - 07:59
Türkiye Gazetesi
MSB:"Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır, Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti. Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek."
Etiketler : msb,tahıl gemisi,ukrayna gemi,
893844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/893844.aspx
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