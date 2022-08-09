Türkiye Gazetesi

Obruk, Kanadalı Lundin Mining şirketinin bakır madeni işlettiği yerde ortaya çıktı. Lundin Mining şirketi, “Tespit edildiğinde, alan hemen izole edildi ve ilgili düzenleyici makamlar bilgilendirildi. Personel, ekipman veya altyapı üzerinde herhangi bir etkisi olmadı” şeklinde açıklama yaptı. Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi (Sernageomin), Twitter'da deliğin bir görüntüsünü paylaştı. Uzmanlar, deliği araştırmaya başladı ve deliğin etrafında 100 metrelik bir güvenlik çemberi kurdu.

Madencilik şirketi deliğin tespit edildiğinden beri aynı olduğunu söylese de ilk başta obruğun yaklaşık 25 metre çapında ve 60 metre derinliğinde olduğu açıklanmıştı. Ancak Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi, obruğun çapının 50 metreye, derinliğinin de 200 metreye ulaştığını açıkladı. Bununla birlikte, madencilik şirketi herhangi bir ani değişim için yakındaki Alcaparrosa madenini takibe aldı. Yeraltı madenindeki çalışmalar geçici olarak durduruldu.

DEVASA OBRUK ARAŞTIRILIYOR

Yakındaki Tierra Amarilla kentinin belediye başkanı Cristian Zuniga, deliğin oluşumunun benzeri görülmemiş bir şey olduğunu söyledi. Obruğun madencilik faaliyetinin bir sonucu mu yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını öğrenmek istediklerini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumuna (USGS) göre, obruk oluşumunun çeşitli nedenleri olabilir ancak genellikle yeraltı suyunun kayaları çözmesiyle gerçekleşir. Yani obruklar, çökmüş yer altı boşlukları, alçıtaşı, tuz birikintileri ve aynı zamanda ince taneli tortular gibi akan su ile çözülebilen veya aşınabilen herhangi bir kaya türünde oluşabilir. Sadece bir metre genişliğinde veya 100 metreden daha geniş ve derin olabilir. Yüzey normal görünürken aniden çökebilir ve büyük bir delik oluşabilir. Bu da bastığımız zeminin güvenilir olduğu algısının bir yanılsama olduğunu açıkça gösteriyor.

Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi müdürü David Montenegro ise, uzmanların şu anda obruk üzerinde çalıştığını ve neden oluştuğunu öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. Deliğin dibinde çok fazla su bulunduğunu belirterek, bunun oluşumunda rol oynadığını öne sürdü.

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