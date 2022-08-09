Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı enerji piyasalarını da vurdu. Vanayı kapatan Putin, Avrupa’yı karanlıkta ve soğukta bıraktı. Soğuk geçecek kış günleri için şimdiden ne yapacaklarını düşünen Avrupa’da telaş hâkim. Geçtiğimiz günlerde Almanya elektrik kesintisi sırasında ihtiyaç duyulacaklar listesi hazırlamış, listeye de mum kam ocağı gibi malzemeler eklemişti. Benzer bir haber İsviçre’den geldi. İsviçre’de basınında yer alan haberde Ülkedeki Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, halktan mum ve odun stoklamasını istedi.

“YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIR OLUNMALI”

Luginbühl, “Halk, en kötü durumda bu kış geçici elektrik kesintileri beklemeli. Herkes, birkaç saat süren bir elektrik kesintisi durumunda ne yapacağını düşünmeli.” dedi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olunması gerektiğini vurgulayan ve böyle bir durumun "yönetilebilir" olduğunu dile getiren Luginbühl, şöyle konuştu, "Evde yeterince mum olması kesinlikle tavsiye edilir. Odun sobası olanlar, yeterli miktarda yakacak odunları olduğundan da emin olmalı."

“HÜKÜMET HİÇBİR ÇABA GÖSTERMİYOR”

Luginbühl, son aylardaki durumun, arz güvenliği konusuna daha kararlı bir şekilde yaklaşmaları gerektiğinin bir işareti olduğunu sözlerine ekledi. Basel merkezli çevre kuruluşu Pro Natura'dan Stella Jegher ise hükümeti elektrik tasarrufu için "hiçbir çaba göstermemekle" suçladı. "Büyük miktarda enerji harcıyoruz." diyen Jegher, "Sadece günlük tüketimde, sanayi, iş dünyası ve özel haneler, elektriğin yaklaşık üçte birinden tasarruf edebilir." ifadesini kullandı.

İSVİÇRE’NİN RUSYA HAMLESİ

Avrupa Birliği, Ukrayna saldırıları nedeniyle Rusya'ya bir dizi yaptırım kararı almış, İsviçre Federal Hükümeti de Brüksel ile aynı yaptırımları uygulamaya karar vermişti. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, "Başkan Vladimir Putin ve birkaç bakanının mal varlıklarını dondurmaya karar verdik." demişti

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