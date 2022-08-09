Türkiye Gazetesi

Muharrem ayı etkinliklerinde resmen felaket yaşandı. Pakistan'da Muharrem ayı için yapılan etkinliklerde kalablık nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. Sindh eyaletine bağlı Sukkur şehrinin Rohri kasabasında halk, Muharrem ayı törenleri için bir araya geldi.

Törene katılanların oluşturduğu kalabalık nedeniyle 6 kişinin fenalaşarak hayatını kaybettiği, 100 kişinin ise baygınlık geçirdiği açıklandı.

SICAK HAVA VE DAR SOKAKLAR FENALAŞMALARINA NEDEN OLDU

Yetkililer hayatını kaybeden 6 kişiden 3’ünün kimliklerinin Dil Sher, Hasan Pathan ve Mansur Ahmed olduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca törende fenalaşanların Taluka Hastanesi'ne sevk edildiğini duyururken, törene katılanların sıcak hava ve Rohri kasabasının dar sokakları nedeniyle fenalaştığını belirtti.

ÇOK SAYIDA POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Pakistan’ın tüm şehirlerinde düzenlenen Muharrem ayı törenlerinde güvenliği sağlamak için bin 400 polis memuru görevlendirildiği ve etkinlik boyunca birçok yere güvenlik kamerası yerleştirildiği açıklandı.

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