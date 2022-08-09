Türkiye Gazetesi

Lee Redmond, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmasına neden olan tırnaklarını bir kazada kaybedene kadar dünyanın en uzun tırnaklı kadını rekorunu elinde tutuyordu. 1979 yılından beri tırnaklarını kesmeyen kadın, 2008 yılında tırnakları maksimum uzunluğa ulaştığında rekorlar kitabına girdi. Guinness’e göre, Lee'nin tırnakları toplamda 8,5 metre uzunluğa ulaşarak rekoru kırmıştı. Sağ baş parmağının tırnağı en uzun tırnağıydı ve tam 90 santimetre uzunluktaydı. Ancak 2009 yılında trafik kazası geçiren kadının tırnakları kırılınca umutsuzluğa kapıldı.

Uzun yıllar sonra yeni bir açıklama yapan kadın, kazaya kadar 30 yıl boyunca tırnaklarını keseceği tarihleri belirlediğini ancak hiçbir zaman kesemediğini söyledi. Redmond, tırnaklarıyla duygusal bir bağ oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Tırnaklarını nasıl uzattığını anlatan Redmond, zeytinyağı ve tırnak sertleştirici ile bakım yaptığını ifade etti.

KAZA ATLATTI ÖNCE TIRNAKLARINI SORDU

Lee Redmond, 10 Şubat 2009'da araba kazası geçirip tırnakları kopunca rekorlar kitabındaki yerinden oldu. Kaza sırasında arabadan fırlayan kadının tüm tırnakları kopsa da kaza yerinde yardıma gelen bir kişiye ilk söylediği şey tırnaklarıyla rekor kırdığı olmuştu. Kazaya tanık olan kişi, Redmond’un tırnaklarının parçalarını kaza yerinden topladı. Şimdi Redmond bu tırnak parçalarını sakladığını söylüyor.

Lee Redmond

Kazadan sonra röportaj veren Lee Redmond şu ifadelerde bulunmuştu: "Tırnaklarımı kaybetmek hayatımda başıma gelen en dramatik şeydi. Torunum, 'büyükanne, onlar senin bebeğin gibi, 30 yıldır onlara bakıyorsun ve bir saniyede kaybettin' dedi.”

Lee Redmond, şu anda emeklilik hayatını sürdürüyor ve torunlarıyla ilgileniyor.

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