Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bad Salzuflen şehrinde bir horoz mahkemlik oldu. Şehirde ikamet eden Friedrich-Wilhelm K. ve eşi Jutta, komşuları Michael’ın sahibi olduğu horozun günde 200'den fazla öttüğü gerekçesiyle yargı yoluna başvurdu. Çift, horozun kendilerine işkence ettiğini belirterek komşuları hakkında dava açtı.

"DAYANILMAZ BİR İŞKENCE"

76 yaşındaki karı koca 'Magda' adlı horozun 08.00'den itibaren ötmeye başladığını ve günün geri kalanında susmadığını belirterek, evden atılmasını istedi. Horozun her öttüğü anı kayıt altına alıp mahkemeye delil olarak sunan

Friedrich-Wilhelm "Bahçeyi kullanamıyoruz ve herhangi bir pencere açamıyoruz. Dayanılmaz bir işkence. Komşumuz horozundan vazgeçmiyor. Bununla yaşamak zorunda değiliz" dedi.

"CİVCİVİM, HOROZ ÇIKTI"

Magda'nın sahibi 50 yaşındaki Michael da "Kendi yumurtalarımı toplamak amacıyla 2018'de 5 adet civciv aldım. Civcivlerden biri horoz çıktı. Tavuklarımın horoza ihtiyacı var, yoksa birbirlerini yolarlardı" diyerek kendisini savundu.

Bu nasıl tavuk? Horoz gibi ötüyor, göreni hayrete düşürüyor Mardin'de bir aile, tavuklarının horoz gibi ötüp, horoz gibi davranması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hayrete düşen aile, tavuklarını yine de besleyeceklerini

Cinayetten arana şahıs, horoz dövüştürürken yakalandı Manisa Akhisar'da horoz dövüşlerinin yapıldığı bağ evine operasyon düzenlendi. Ekipler, evde firari katil zanlısını da yakaladı.