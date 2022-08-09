Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki en modern ve en güçlü gemisi Abdülhamid Han'ı ilk görevine uğurlaması Yunanistan'da paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülhamid Han gemisine helikopterden baktığı fotoğrafları manşet yapan basın kuruluşları, "Türkiye kendine ait payı istiyor" ifadelerine yer verdi.

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi oldu. Gemiyi uğurlamak için Taşucu Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Yunanistan merkezli medya kuruluşları, Erdoğan'ın katıldığı töreni yakından takip etti.

YUNAN BASINI: YÖRÜKLER-1 SAHASINA GİDİYOR

Kathimerini'de, "Abdülhamid Han, Gazi Paşa bölgesinin 55 kilometre güneyindeki Yörükler-1 sahasına gidiyor. Bu nokta, Kıbrıs'ın kuzeyinde yer alıyor." denildi.

Erdoğan'ın törendeki konuşmasında, "Sondaj makinemiz Abdülhamid Han, Türkiye'nin enerji sektöründeki yeni vizyonunun simgesidir." şeklindeki ifadesi aktarıldı.

"ERDOĞAN UYARDI: KİMSENİN İZNİNİ ALMAMIZA GEREK YOK"

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, uyarılarda da bulundu." denilerek, Erdoğan'ın konuşmasından şu bölüme yer verildi:

"Gemimiz bu alanda sondajını bitirdiğinde durmayacak ve başka yerlere gidecek. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Yaptığımız sismik etütler ve sondajlar kendi egemenlik alanlarımızda. Bunun için kimsenin iznini veya onayını almamıza gerek yok."

ERT: DÖRT GEMİ EŞLİK EDECEK

ERT televizyonu, "Doğu Akdeniz'de Türk sondaj kulesinin hareketi: Erdoğan törende ne dedi?" başlığıyla gelişmeleri aktardı.

Türkiye'nin sondaj için izninin "yasa dışı" olduğu şeklinde asılsız ithamlara yer verilen haberde, geminin 6'ncı bloğa yöneleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Haberde, "Denize indiğinde, yüzer sondaj kulesine dört gemi eşlik edecek." notuna yer verildi.

PROTO THEMA: ERDOĞAN'IN GÜÇ GÖSTERİSİ

Proto Thema gazetesi, "Erdoğan: Kimseden izin istemiyoruz" şeklindeki başlıkla okurlarının karşısına çıktı.

Yörükler-1 kuyusuyla ilgili bir haritanın kullanıldığı haberde, "Daha önce, Erdoğan, bir güç gösterisiyle cumhurbaşkanlığı uçağını geminin üzerinden uçurdu ve Twitter'da konuyla ilgili bir fotoğraf yayınladı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sondaj kulesini incelediği ve yetkililerle görüştüğü aktarıldı.

SKAİ: KAPSAMLI ÇALIŞMA PLANININ İLK ADIMI

"Sondaj kulesi, Antalya yakınlarına gidiyor." diyen Skai televizyonu, Erdoğan'ın, şu açıklamasını paylaştı:

"Abdülhamid Han gemisini Gazi Paşa'nın 55 kilometre dışındaki Yörükler-1 mevkiine göndereceğiz. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı çalışma planımızın ilk adımıdır."

Söz konusu geminin ayrıca, 24 saat çalışacağına dair ayrıntıya dikkat çekildi.

CNN: KIBRIS'IN TAM KARŞISINA GİDECEK

Geminin önünde fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan CNN Yunanca, sondaj gemisinin Türkiye kıyılarından ayrılmak üzere olduğunu yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Doğu Akdeniz politikamızı uluslararası hukuka ve eşitlik ilkesine uygun olarak taviz vermeden sürdürmeye devam ediyoruz." açıklaması anımsatıldı.

Abdülhamid Han gemisinin varış noktasının, Kıbrıs'ın tam karşısı olduğu ifade edildi.

Erdoğan, ‘Artık bu alanda biz de varız’ diyerek duyurdu: Abdülhamid Han’ın görev yeri belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, sondaj gemisinin Yörükler-1 kuyusunda görev yapacağını açıkladı. Kuyu, Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında bulunuyor.

Abdülhamid Han Mavi Vatan'daki görevi için yola çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yolcu etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı. Filonun en donanımlısı Abdülhamid Han’a iniş yapan Erdoğan, havada gemiyi 3 kez turlayarak incelemelerde bulundu.

Yunanistan’ı Abdülhamid Han korkusu sardı! Komşuda alarm: Üç senaryo gündeme taşındı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için geri sayım başladı. Yarın (9 Ağustos 2022) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bir tören düzenlenecek ve Abdülhamid Han görev yerine uğurlanacak. Ancak şimdiden Yunan basınını Abdülhamid Han korkusu sardı bile…