Türkiye Gazetesi

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki bir kaç hedefi vurmuştu. Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

İsrail, 17 yaşındaki genci öldürdü İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin saldırıları sürüyor. İsrailli askerleri, 17 yaşındaki bir genci gerçek mermiyle ateş açtı. Genç hayatını kaybetti.

İsrail Batı Şeria’ya saldırdı: 4’ü ağır, 30 Filistinli yaralandı İsrail Batı Şeria’da baskıyı arttırıyor. Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri 4’ü ağır olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladı.