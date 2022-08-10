Türkiye Gazetesi

Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya devi Twitter'ı satın almak üzere şirketle anlaşmaya gitmişti. Ancak Twitter'ın sahte hesaplara ilişkin verilerine güvenmediği için satış anlaşmasını askıya alan Musk yine kafa karıştırıcı bir hamlede bulundu. Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasına imza atan Musk, bu paranın yaklaşık yarısını kredilerle yarısını ise kendi cebinden vereceğini bildirmişti. Musk'ın servetinin büyük çoğunluğu Tesla'daki hisselerine dayandığını göz önüne aldığımızda, yaklaşık olarak 7 milyar dolar gibi büyük miktarda değere sahip hisse satışı yapmasının iyi bir nedeni olmalı.

7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) Elon Musk tarafından yapılan bildirime göre, milyarder, 5-9 Ağustos tarihleri arasında toplam değeri 6,9 milyar dolar eden '7 milyon 924 bin 107' adet Tesla hissesini sattığı aktarıldı. Twitter'ı satın almak için Nisan ayında da 8.5 milyon dolarlık hisse satmıştı ve daha fazla hisse satmayacağını söylemişti. Ancak görünüşe göre, Musk sözünde durmadı ve muhtemelen bir planı var. Bununla birlikte, satışın ardından Musk'ın elinde kalan hisselerin 115.04 milyon adet olduğu belirtildi. Son bir yıllık süreçte ise Musk, 32 milyar dolar civarında hisse sattı.

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