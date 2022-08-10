Türkiye Gazetesi

İngiltere genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi başkent Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirileceğini bildirildi. Ülkede aşırı su kullanımına ilişkin yeni kısıtlamalar yapılması bekleniyor.

İngiltere bir süredir bunaltıcı sıcakların etkisi altında mücadele veriyor. Ülkede aşırı su tüketimine kısıtlamalar yapılması beklenyor. BBC'nin haberine göre, Londra dahil, ülkenin güneyinde birçok bölgede 15 milyon kişiye hizmet veren Thames Water, gelecek haftalarda "hortum yasağını" (Belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama) uygulayacaklarını açıkladı.

Kısıtlamalar kapsamında bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.

Şirketin kısıtlama kararında İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office) tarafından yapılan sıcak hava uyarılarının dikkate alındığı kaydedildi. "Yasal prosedürler" nedeniyle kısıtlamanın hangi tarihten itibaren uygulamaya konacağı belirtilmedi.

AŞIRI SU KULLANIMINA KISITLAMA

Öte yandan, ekime kadar sürebileceği belirtilen kısıtlamalar kapsamında, bahçe işleri ve yüzme havuzların doldurulması gibi işlerde aşırı su kullanımının yasaklanması bekleniyor.

‘EN KURAK TEMMUZ’

İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı.

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa'da Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'de etkisini gösteriyor.

İngiltere'de ölümler üçe katlandı: Avrupa kavurucu sıcaklar ile boğuşuyor Sıcak hava dalgaları Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini sürdürüyor. Portekiz'de Sağlık Bakanlığı 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü bildirdi. İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasında ise 500 kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan İngiltere’de ölümler üçe katlandı.

Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, "İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı", Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen "en kurak temmuz" oldu.