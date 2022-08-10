Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan tavuk yetiştiricisi Annabel Mulcahy’ı bu kez milyarda bir görülen olay karşısında şoke oldu. Her sabah olduğu gibi yumurtalarını toplamak için kümese giren kadın bir tanesinin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Yumurtanın mükemmel daire şeklinde olması nedeniyle şaşkına uğrayan kadın küresel formdaki yumurtanın değerini öğrenince sevinç çığlıkları attı.

İngiltere’nin Oxfordshire şehrindeki 20 yıldır tavuk beslediğini dile getiren kadın, Twinskie adını verdiği tavuğunun yumurtasını görünce internette araştırmaya başladı. Tavuğun yumurtasının mükemmel daire şeklinde olmasına şaşıran kadın bunun milyarda bir gerçekleştiğini öğrendi. İnternet üzerinden yumurtayı satışa çıkaran Mulcahy geçmiş yıllarda bu yumurtaların 490 dolara kadar satışa çıktığını ifade etti. Mulcahy daire şeklindeki yumurta için ‘Masanın üzerinde yuvarlayabilirdim’ dedi.

Tavuk kümesinden diğerlerinden farklı bir yumurta gördüğünde büyük bir sevinçle çocuklarına haber verdiğini söyleyen Mulchay, “Yumurtayı satışa çıkarttım. Kazandığım parayla daha çok tavuk alacağım. Onlarla bahçemi paylaşmaktan çok mutlu oluyorum” dedi.