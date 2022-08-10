Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda panik dolu anlar yaşandı. Havalimanında bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı bir saldırgan, dehşet saçtı. Çevredekileri ölümle tehdit etmeye başlayan saldırgana polis müdahale etti. Olay yerine gelen polise de tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Paris polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Polis, soğukkanlılık göstererek, bu sabah Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak bulunan tehditkar bir kişiyi etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verdi.

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

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