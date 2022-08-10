Türkiye Gazetesi

ABD'nin California eyaletindeki Corona kentinde bulunan otobana tek motorlu uçak düştü. Corona İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.31 sıralarında Buena Vista Caddesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından uçağın alev aldığı ve uçakta bulunan pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa süre içinde söndürüldü.

OTOBANA ACİL İNİŞ YAPTI

California Otoban Devriyesi'nden memur Keith Ballantyne, uçağın Corono Havalimanı'na iniş yapacağını fakat "olası motor arızası" nedeniyle otobana acil iniş yapmak zorunda kaldığını söyledi. Ballantyne ayrıca, uçağın düştüğü esnada otobandaki bir araca çarptığını fakat kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise, trafik yoğunluğunun yaşandığı otobana düşen uçaktan dumanların ve alevlerin yükseldiği görüldü. Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

AnadoluJet'ten 299 liraya uçak bileti! Kampanya koşulları belli oldu AnadoluJet, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde sınırlı sayıdaki yurt içi uçak biletini 299 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için gereken tek şart ise bileti 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasına almak.