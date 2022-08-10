Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan hayranlığıyla tanınan Amerikalı aktör Steven Seagal, Ukrayna’nın Olenivka şehrinde Rusya tarafından kontrol edilen bir esir kampını ziyaret ederken görüldü.

Kampta yüzlerce Ukraynalı esir bulunuyor. Telegram’da yayımlanan görüntülerde Seagal, bombardıman sonucu harap olmuş hapishanede ayakta duruyor, bankta oturup şarapnelleri inceliyor.

Başka bir fotoğrafta da ünlü aktör demir parmaklıkların arkasındaki tutuklularla konuşuyor. Putin, Kırım’ı işgal ve ilhak etmelerine aleni destek veren Seagal’ı 2016’da Rusya vatandaşlığına aldı ve ona Rus pasaportu verdi.

Ukrayna da bu gelişme üzerine 2017’de Seagal’a 5 sene ülkeye giriş yasağı getirdi. Aksiyon filmleriyle meşhur olan Seagal, daha önce Putin için “dünya liderlerinin en büyüklerinden biri” ifadesini kullanmıştı. Aktör, 2018’den bu yana Rusya dışişleri bakanlığının “özel temsilcisi” olarak görev yapıyor.

Olenivka, Ukrayna’da Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk’te bulunuyor.

Rusya Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde eğitim sistemini değiştiriyor Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini ve öğrencilerin Rus diploması alacaklarını açıkladı. Öğrenciler kendi dillerine seçmeli olarak ders alabileceğini belirtti.

Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılları çaldığına yönelik iddialara cevap verdi.