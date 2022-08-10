Türkiye Gazetesi

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), Kerpe Adası yakınlarında bir göçmen teknesinin battığını ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), bu sabah yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Kerpe (Karpatos) Adası yakınlarında, Antalya'dan İtalya'ya gitmek için yolan çıkan göçmen teknesinin battığını açıkladı.

HCG sözcüsü Nikos Kokkalas, teknede 80 kişinin bulunduğunu ve 29 kişinin kurtarıldığını söyleyerek, kurtarılanların Afganistan, Irak ve İran vatandaşı olduğunu söyledi. Kokkalas, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, ölü sayısı hakkında henüz net bir rakam veremediklerini söyledi.

Yunanistan'da dinleme skandalı büyüyor: Ukrayna ve Ermenistan'ı işaret ettiler Yunanistan'daki "Kathimerini" gazetesi, muhalefet partisi PASOK'un lideri Nikos Andrulakis ile gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlenmesi yönündeki talebin, "Ukrayna ve Ermenistan'dan geldiğini" öne sürerken, iki ülke iddiayı yalanladı.

Yunanistan yine göçmenleri böyle itti MSB skandal görüntüleri paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı.