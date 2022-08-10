Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail’in Filistin’e yaptığı zulüm sürüyor. Batı Şeria’da gerçekleştirdiği baskın sonrası bölgede tansiyonu yükselten İsrail bu sefer de Filistinli bir genci yaka paça gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde taş attığı gerekçesiyle Filistinli gençlere gerçek mermiyle karşılık verirken, bir genci ise yaka paça gözaltına aldı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli gencin ayak ve kollarından tutarak götürdükleri görüldü. İsrail güçleri, dün de işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki bir mahalleye baskın gerçekleştirmiş, bölgede tansiyonun yükselmesiyle çatışmalar patlak vermişti.

Baskında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır 40 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir genç de bulunuyor.