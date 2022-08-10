Türkiye Gazetesi

Dağ aslanının görüldüğü yer, İngiltere'yi terk ettikten sonra ABD'ye yerleşen çiftin Montecito'da 14,6 milyon dolarlık malikanelerine 8 kilometre mesafede bulunuyor. Montecito güvenlik yetkilisi Sharon Byrne, “Tüm bölge sakinlerini kapıları asla açık bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Özellikle de tavuk besleyenler dikkatli olmalı. Tavuklar, avcı hayvanlar için kolay bir besin kaynağı olduğu için dağ aslanını yerleşim yerlerine çekebilir” dedi.

Prens Harry- Meghan Markle çifti de bölgede geniş arazilerinde tavuk besleyen aileler arasında. Dağ aslanının, bölgeyi felç eden kuraklığın ortasında yiyecek ve su aramak için tepelerden aşağı indiği sanılıyor.

California'da dağ aslanı saldırısı sonucu en son insan ölümü 2004’te gerçekleşmişti. Montecito bölgesinde ise insanlara yönelik son dağ aslanı saldırısı 1992'de Gaviota Eyalet Parkı'nda gerçekleşmiş, derin yaralarla saldırıyı atlatan çocuğun vücuduna 600 civarında dikiş atılmıştı.

Aradaki buzları eritecekti: Prens Harry ve Meghan Markle’dan Kraliçe Elizabeth’e şok Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çiftini çocuklarıyla birlikte Balmirol’daki yazlık konutuna çağırmıştı. Çiftten kraliçeyi üzecek haber geldi.

Buzlar eriyor: Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry ve Meghan Markle’a davet İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in, Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle çocuklarını yaz tatili için İskoçya’da kraliyet ailesine ait Balmoral Kalesi’ne davet ettiği bildirildi.