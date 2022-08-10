Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş adamı Mohammad Al Qahtani, Mısır’ın Kahire’de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı'nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı.
Hayatını kaybettiği açıklanan Al Qahtani’nin, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı.
Al Qahtani’nin yere yığılmadan önce Sisi’yi “insanlığın dekanı ve barış adamı” olarak nitelendirdiği belirtildi.
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