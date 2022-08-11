Türkiye Gazetesi

Son aylarda koronavirüsün tespit edildiği Kuzey Kore’de lider Kim Jong-Un da hastalığa yakalandığı iddia edildi. Kız kardeşi, Kim Jong-un'un Kuzey Kore Covid krizi sırasında 'ciddi şekilde hastalandığını' söyledi

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana hiç vaka tespit edilmediği iddia edilen Kuzey Kore’de hastalık ortaya çıktıktan sonra itiraf etmek zorunda kalmış ve virüs için ‘yüksek ateş’ tabiri kullanışmıştı. Koronavirüsün Güney Korelilerin hastalığı taşıdığı iddia edilmişti. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan gerginliğe bir de bu eklenerek Güney Kore’nin suçlanması ile daha da tırmanmıştı.

‘KESİN OLARAK KONTROL ALTINDA’

Kuzey Kore'de 12 Mayıs 2022'ye kadar görülmemişti. İlk vakayı 12 Mayıs'ta doğrulayan Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Devlet Kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), geçen hafta boyunca yeni Covid-19 vakası doğrulanmadığını belirterek, salgının kesin olarak kontrol altına alındığını duyurdu.

TEDAVİ GÖREN TÜM HASTALAR İYİLEŞTİ

"Geçen hafta boyunca yeni ateş vakalarının bildirilmemesi ve ülke genelinde tedavi gören tüm hastaların iyileşmesi nedeniyle, salgınla mücadele durumu kesin bir istikrar aşamasına girmiştir" denilen haberde, "Tüm sektörler ve birimler, devletin salgınla mücadele politikasının ve önlemlerinin uygulanmasında mükemmelliği sağlamak için çabalarını iki katına çıkarmakta ve Kore tarzı salgınla mücadele sistemini daha da geliştirmek için çalışmalarını bütünsel olarak sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KUZEY KORE’DEN GÜNEY KORE’YE SUÇLAMA

İki yıldır tek bir COVID-19 vakası bile çıkmadığını ileri süren Kuzey Kore, ilk enfeksiyonların 12 Mayıs’ta ortaya çıkmaya başladığını açıkladı. Ülkenin devlet medyası, koronavirüs konusunda bile komşusu Güney Kore’yi suçladı. Vatandaşları ‘rüzgârla gelen uzaylı şeylere' etmeye çağırdı. Son günlerde vaka sayısının arttığına işaret edilirken, ülkede COVID-19 test kitleri yetersiz olduğu için hastalık ateş semptomlarından tespit ediliyor. İki yıllık pandemi süresince Kuzey Kore’de toplamda 73 kişinin COVID-19’dan öldüğü belirtiliyor.

Kız kardeşi, Kim Jong-un'un Kuzey Kore Covid krizi sırasında 'ciddi şekilde hastalandığını' söyledi. Erkek kardeşinin virüse yakalandığı sırada bile ülkesini düşündüğünü söyleyen Kim Yo, için “Ateşinden dolayı ağır hasta olmasına rağmen, salgınla mücadelede sonuna kadar bakmak zorunda olduğu insanları düşünerek bir an bile uzanamadı”dedi.

Kardeşinin virüse yakalandığını iddia ederek, onun da ‘ateşle’ yatağa düşen on milyonlarca Kuzey Koreli arasında olduğunu söyledi."



Kuzey Kore açıkladı: Salgın kesin olarak kontrol altında İlk koronavirüs vakasını 12 Mayıs 2022'de açıklayan Kuzey Kore, geçen hafta boyunca yeni koronavirüs vakası doğrulanmadığını belirtti ve salgının kesin olarak kontrol altına alındığını duyurdu.

Kuzey Kore liderinden ABD’ye mesaj: Çatışmaya hazırız Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Kim Jong-Un Kore Savaşı Ateşkesi'nin 69. yıldönümünde konuştu. ABD ve Güney Kore ile olası askeri çatışmada nükleer silahları kullanmaya hazır olduğu konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.