Türkiye Gazetesi

Araştırmacı Jason Sandy, hafta başında Thames Nehrinin kenarında bir cisim fark etti. Sandy, cisme yaklaştığında bir yılanın derisi olduğunu anladı ve hemen fotoğraflarını çekerek Instagram hesabından keşfini duyurdu. İncelemenin ardından derinin zehirsiz bir yılan türü olan bir Boa yılanına ait olabileceği üzerinde duruldu.

Güney Amerika’ya özgü olan Boa yılanları, avının etrafına dolanarak avını boğup yemesiyle biliniyor. Zehirsiz olmasına karşın bu tekniğinden ötürü oldukça tehlikeli yılan türleri arasında yer ediniyor. Bununla birlikte, Boa yılanlarının insanlara yönelik saldırıları nadir olarak tanımlanıyor. 1,5 metre uzunluğundaki yılan derisini keşfeden Sandy, değerli hazineler ve eşyaları bulmak için Londra’da araştırmalarını sürdürüyor.

'AMAZON ORMANLARINDA GİBİ HİSSETTİM'

Sandy, şaşırtıcı keşfe ilişkin fotoğrafları Instagram hesabında, “Evet! Dün bu büyük yılan derisini kıyıda gördüm. Gözlerime inanamadım. Çok büyük bir yılan, derisini bırakmış. Thames Nehri'nde değil, Amazon’daymışım gibi hissettim. Yılanın arkamda gizlenmediğinden emin olmak için arkama baktım. Umarım bu yılan derisi Thames boyunca yaşayan daha çok sayıdaki yılanın kanıtı değildir” sözleriyle paylaştı.

Foto: Instagram / ​Jason Sandy

Bir kullanıcıya yorum olarak ise Sandy, çok kötü koktuğu için deriyi olduğu yerde bıraktığını söyledi.

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