Türkiye Gazetesi

ABD son günlerde peş peşe gelen silahlı saldırı haberleri ile saldırılırken bu kez başka felaket yaşadı. Indiana eyaletine bağlı Evansville kentinin Willemette bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıcak havalarla boğuşan ABD’de yaşanan yangın felaketinde ise alev hortumu oluştu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evansville İtfaiye Şefi Mike Connelly gerçekleştirdiği basın toplantısında, patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam 39 evin hasar gördüğünü aktaran Connelly, en az 11'inin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Connelly, “Başka can kayıpları olabilir, aramalarımızı tamamlamadık. Evlere girmek henüz güvenli değil” ifadelerini kullandı. Patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

ABD’DE ÜRKÜTEN ALEV HORTUMU GÖRÜNTÜSÜ

ABD’nin California eyaletinde aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. O anlar havadan görüntülendi.

Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti. 200 itfaiye eriyle alevlere müdahale edilirken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı.