Türkiye Gazetesi

Rusya’nın yaptırımlara karşı gazı kısmakla karşılık verdiği Avrupa ülkeleri sıkı tasarruf planlarına doğru gidiyor. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girerken uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü. Kurallara bazı yerlerde uyulurken bazılarında ise uyulmadığı belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 ayı geride bıraktı. Rusya, Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına karşı gazı kısmakla karşılık verdi. Gazın kesilmesi şimdiden Avrupa ülkelerini kışı nasıl geçirecekleri telaşına düşürdü.

Enerji tasarrufu planına uymayanlara 60 bin eurodan, çok ciddi ihlaller olması halinde 100 milyon euroya kadar para cezası getiren hükümet yetkilileri ise amaçlarının ceza kesmek olmadığını, gerekli esnekliğin gösterileceğini açıkladı.

Rus gazı ve petrolüne bağımlı olan Avrupa, tasarruf çağrıları peş peşe geldi. İspanya’da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

İSPANYA’DA TASARRUF ÖNLEMLERİ BAŞLADI

Öte yandan İspanya'da, sol koalisyon hükümetinin belirsizliklere ve tartışmalara yol açan enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

Enerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'den sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor. Yeni kurallara bazı yerlerde uyulduğu, bazılarında ise uyulmadığı dikkati çekti.

Plana uymayanlara 100 milyon euroya kadar para cezası kesilecek. Mağaza, restoran ve otel işletmecileri basına yaptıkları açıklamalarda, daha açık bilgilendirme ile tam uygulama için zaman istedi.

Enerji tasarrufu planına uymayanlara 60 bin eurodan, çok ciddi ihlaller olması halinde 100 milyon euroya kadar para cezası getiren hükümet yetkilileri ise amaçlarının ceza kesmek olmadığını, gerekli esnekliğin gösterileceğini açıkladı.

HASTANELER MUAF TUTULACAK

Hükümet yetkilileri, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yapılan tavsiyeleri hatırlatarak, soğutma veya ısıtmada klimaların sadece 1 derece indirilmesinde kişi başına yüzde 7'lik bir enerji tasarrufu olacağını savundu.

Yeni uygulamadan hastaneler, okullar, spor salonları, kuaförler, çamaşırhaneler ya da kültürel anıtların ışıklandırılmaları muaf tutuluyor.

ANA MUHALEFET YENİ UYGULAMAYA İTİRAZ EDECEK

AA'nın haberine göre; ayrıca kışın da klimalarda 19 dereceye kadar sınırlama getiren planın 1 Kasım 2023'e kadar uygulanması öngörülüyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin iktidarda olduğu Madrid özerk yönetimindeki yerel hükümet, yeni uygulamayla ilgili Anayasa Mahkemesine itiraz edeceğini açıkladı.



Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı yapıldı. Ekolojik geçiş bakanı Runacher, dükkanların klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlı kullanma kuralı getirileceğini söyledi.

Macron'dan tasarruf çağrısı: Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.