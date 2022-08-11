Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın turistik İskados adasında yolcu uçakları, hemen sahilde bulunan havalimanına plaj üzerinden geçerek iner. İskados Havalimanı’nın pisti kısa olduğu için pilotların uzun pistlere göre havalimanına daha alçaktan yaklaşmaları gerekiyor.

Wizz Air hava yolu şirketine ait dev yolcu uçağının pilotu ise bunu iyice abarttı ve neredeyse plajdaki turistlerin kafalarının hemen üzerinden geçerek iniş yaptı.

TURİSTLER DEHŞET DOLU ANLAR YAŞADI

Turistler, Airbus A321 tipi uçağın giderek yaklaşmasını ve üzerlerine doğru gelmesini dehşet dolu gözlerle takip etti. Uçağın motorlarının gürültüsü plajdakileri korkuturken bazılarının da uçak çarpmasın diye başlarını eğdikleri dikkat çekti.

PİLOTUN MUZİPLİĞİ

Bunun turistik adadaki en alçak inişlerden biri olduğu bildirildi. Bir turist “Neyse ki uçak kazasız bir şekilde inmeyi başardı” derken plajdakiler, uçağın aşırı derece alçaktan uçmasını, kalabalığı korkutmak isteyen pilotun muzipliğine bağladı.

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