Türkiye Gazetesi

Nature TTL kurumu her sene dünyanın en güzel yaban hayatı fotoğraflarının tespiti için yarışma düzenliyor. Prestijli yarışmada 2022’nin kazananları belli oldu. Yarışma için dünyanın dört bir tarafından birbirinden güzel 8.000 civarında fotoğraf gönderildi. Büyük ödül, Dennis Stogsdill’in filamingoyu avlayan vaşak fotoğrafına verildi.

Adeta hipnotize eder gibi gözlerini kameraya diken aslan, hortumuyla toz püskürten fil, tüyleri buz kesmiş dev ayı, gökkuşağıyla Kuzey Işıklarının bir arada çekildiği fotoğraf çeşitli dallarda ödül kazandı.

Botsvana’da çektiği aslan fotoğrafıyla Yaban Portresi dalında birincilik kazanan Polonyalı fotoğrafçı Tomasz Szpila, fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlattı: “Koca bir aslan gözlerini dikip size bakıyorsa arabada güvenli bir şekilde oturduğunuzu unutuyor ve içgüdüsel olarak kendinizi arabanın daha gerilerine atıyorsunuz. Neyse ki o ve kardeşleri, birkaç dakika önce avladıkları bufaloyu yemekle fazlasıyla meşgullerdi.”



Almanya’nın Kassel şehrinde gece yol ortasında çekilmiş tavşan fotoğrafı “Şehirde Yaban Hayatı” dalında ödül kazandı. Maldivlerde çekilen Tuna Fabrikası isimli fotoğraf “Sualtı” kategorisinde, vücudu altın gibi görünen çiçek polenleriyle kaplı böceğin mikro fotoğrafı da “Küçük Dünyalar” kategorisinde birinci oldu.

Fotoğraf düzenleme uygulaması arayanlara müjde: Adobe Photoshop artık ücretsiz Adobe, Photoshop'un ücretsiz bir sürümünü web üzerinde test etmeye başladı ve uygulamayı daha fazla kullanıcıya tanıtmak için herkese açmayı planlıyor. Şirket, kullanıcıların ücretsiz bir Adobe hesabı üzerinden Photoshop'a web'ten erişebildiği bir ücretsiz test sürümü Kanada'da başlatıldı.

Hayvanat bahçesinde korkutan görüntü! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Teksas eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntü tartışma konusu oldu.