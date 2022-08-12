Türkiye Gazetesi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamaya göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan BNV'ye yakalananların sayısı geçen hafta 94 iken, 9 Ağustos itibarıyla 144'e çıktı.

Açıklamada, ülkede son bir haftada BNV vakalarında görülen artışın yüzde 53'e denk geldiği belirtildi.

BATI NİL VİRÜSÜ

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

İtalya’da Batı Nil Virüsü alarmı: Vakalar arttı, 7 kişi hayatını kaybetti Ölümcül virüslerden olan Batı Nil virüsü İtalya’yı alarma geçirdi. Ülkede yaz başından bu yana kaydedilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının sayısının 94'e yükseldiği bildirilirken 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

'Vücuttaki ağrılar Batı Nil Virüsü kaynaklı olabilir' Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, "Batı Nil Virüsü’nün bulaştığı insanlarda hastalık gelişmese de; baş ağrısı, ateş, sırt ve kas ağrıları ve bulantı gibi şikayetler, virüs kaynaklı hastalığın habercisi olabilir'' dedi.