Türkiye Gazetesi

Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz 8 Ağustos günü Florida eyaletinde yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine yapılan aramanın yankıları sürüyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskın kararını ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın bizzat onayladığını açıklamasının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabı üzerinden açıklama yaparak baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve daha önceki ABD başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu.

EVİNDE GİZLİ BELGE ARAŞTIRILMIŞTI

Bilindiği gibi, Trump'ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump'ın başkanlık dönemi sırasında Florida'daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı.

Donald Trump bugün yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago'ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar.” sözlerini kullandı.

Trump, yargılandığı davada ifade vermeyi reddetti Geçtiğimiz günlerde evine FBI tarafından baskın yapılan Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde New York Başsavcılığında yemin altındaki sorgusunda ABD Anayasasının 5’inci ek maddesi bağlamında kendi aleyhine tanıklık etmeyi reddettiğini ifade etti.

Trump New York Başsavcısı’na ifade verecek Eski ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında ifade verecek.

FBI'dan Donald Trump'ın evine baskın Eski ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nın (FBI) Florida’daki evine baskın yaptığını duyurdu.