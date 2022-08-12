Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanacak "enflasyonu düşürme yasa tasarısının" Avrupa Birliği'nin (AB) tepki gösterdiği "elektrikli araçlar için kredi" maddesi, ABD kamu oyununun da gündeminde yer teşkil ederken, hangi araçların teşvikten yararlanacağı merak konusu oldu. ABD Senatosu'nun pazar günü onayladığı yasa tasarısı paketi, elektrikli araçlar için sunacağı indirimler başta olmak üzere, sağlık maliyetlerini düşürmek, büyük şirketlerin vergilerini artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi ABD vatandaşlarının hayatını maddi açıdan olumlu etkileyecek birçok maddeyi kapsıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA VERGİ İNDİRİMİ

Yasalaşma sürecindeki tasarının üzerinde en çok durulan konularından olan, elektrikli araçları teşvik etmek için vatandaşlara satın alma esnasında sunulacak vergi indirimi, çip krizinden dolayı uzun süredir araç almayı erteleyen Amerikan halkının büyük ilgisini çekiyor. Tasarıya göre Amerikalılar, yeni ve ikinci el olduğuna bakılmaksızın satın alacakları arabanın elektrikle çalışma özelliğini taşıması durumunda, belirli ölçüde vergi indiriminden faydalanabilecek.

YENİ VERGİ KREDİSİ İMKANI DA SUNUYOR

Consumer Reports (Tüketici Raporları) isimli tüketici bilgilendirme kurumunun internet sayfasında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"İklim değişikliğini, sağlık hizmetlerini ve vergileri ele alan geniş ve yeni bir yasama paketinin bir parçası olarak, kullanılmış elektrikli arabalarda 4 bin dolara kadar ve bazı yeni elektrikli araçlarda 7 bin 500 dolara kadar revize vergi kredisi sağlanıyor. Ancak, yeni elektrikli araçların nerede yapıldığı ve pillerinin tedarik edilmesi gerektiğine dair çok sayıda yeni kural nedeniyle, otomobil üreticileri çok az aracın krediye uygun olduğunu savunuyor. Önerilen kuralların çoğu, 31 Aralık 2022'den sonra hizmete giren otomobiller için yürürlüğe girecek ve 2032'ye kadar geçerli olacak. Ancak, araçların Kuzey Amerika'da üretilmiş olması şartı, yasa çıkar çıkmaz yürürlüğe girecek." Yeni yasa tasarısı, 31 Aralık 2023'ten sonra hizmete giren kullanılmış elektrikli araçlar için ek olarak 4 bin dolara kadar yeni bir vergi kredisi imkanı da sunuyor.

İKİNCİ EL ARAÇLAR MUAF TUTULACAK

Tasarıda yer alan bir maddeye göre, Çin veya Rusya da dahil olmak üzere "endişe duyulan yabancı kuruluşlardan" herhangi bir mineral veya bileşen tedarik edilen araçlar söz konusu vergi indiriminden yararlanamayacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu yıl içinde yaptığı analize göre mevcut elektrikli araçlardaki birçok bileşenin ve pil hücrelerinin büyük çoğunluğunun Çin'den tedarik edildiğini gösterse de, ikinci el elektrikli araçlar söz konusu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

AB BÖLGESİNDE ÜRETİLEN ARAÇLARI KAPSIYOR

Öte yandan, AB Komisyonu Sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, Brüksel'de dün düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin "enflasyonu düşürme yasa tasarısı" kapsamındaki elektrikli araçlara vergi indirimi planına, AB bölgesinde üretilen araçları kapsamadığından dolayı tepki göstermişti. Ferrer, ABD'nin söz konusu yasa tasarısını AB'nin endişeyle karşıladığını, bu girişimin "yabancı üreticilere karşı ayrımcılık anlamına geldiğini ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu olmadığını" kaydetmişti.

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