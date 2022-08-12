Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kaledize ilçesindeki bir lunaparkta gondol faciası yaşandı.
Kaledize Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gondolun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
LUNAPARK KAZALARI
Almanya’nın Günzburg kenti yakınlarındaki bir lunaparkta iki eğlence trenin çarpışması sonucu 31 kişi yaralanmıştı.
Lunaparktaki tren raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı Giresun'da bir lunaparkta bulunan raylı oyuncağın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.