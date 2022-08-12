Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Rostov şehrinde Natalia Zhdanova (41) isimli kadın, bahçesinde göz odaklanma problemiyle dünyaya gelen ve bu yüzden hareket etmekte zorlanan bir kedi yavrusu görmüş ve bu şekilde hayatta kalmasının zor olacağını düşünerek onu sahiplenmişti.

Zhdanova, şimdi 3 yaşında olan Fedya isimli kedisinin fotoğrafını bir arkadaşına gönderdi, onun ilginç bularak teşvik etmesiyle de hayvanın fotoğraflarını Instagram’da yayımladı.

Şaşı bakan gözleri ve kısa tüyleriyle kedi bir anda büyük ilgi gördü ve kısa sürede 88.000 civarında hayranı oldu. Kedisinin fotoğraf çektirmekten pek hoşlanmadığını ifade eden Zhdanova, “Bu yüzden onunla oyunlar oynuyorum, dışarıya çıkarıyorum ve bir şekilde onun ilgisini çekmeye çalışıyorum. İnsanlar Fedya’nın fotoğraf ve videolarını çok seviyor. Bu, onlarda harika hisler uyandırıyor” dedi.

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