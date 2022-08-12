Türkiye Gazetesi

Midilli'deki Aeolos TV'ye konuşan Athanasiu skandal açıklamasına, "Diyelim ki Ortodoks Hıristiyanlardan tamamen farklı bir dini yönelime sahip bir milletvekili komşu bir ülkeye, Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin nerelere girebileceği konusunda bilgi veriyor. Hiçbir şey kastetmiyorum. Sadece örnek veriyorum." diyerek başladı. Ardından gazetecinin Batı Trakyalı milletvekillerinin dinlenip dinlenemeyeceği yönündeki soruya, "Yasamanın öngördüğü prosedür izlenirse tabii ki." şeklinde bir cevap verdi.

İktidar milletvekilinin açıklamasına Yunanistan’ın muhalefet partilerinden tepki geldi. Ana muhalefet partisi SYRIZA, Athanasiu'nun Ortodoks olmayanların ulusal tehdit olduğunu iddia ettiği değerlendirmesine atıf yapılarak "(Başbakan Kiryakos) Miçotakis'in bir konuşmasında ima ettiği şeyi açıkça söyledi ve hükümetinin tehlikeli eylemlerini ulusal güvenliğe ve 'karanlık güçlere' atıfta bulunarak örtbas etmeye çalıştı." açıklamasında bulundu.

Ülkenin üçüncü en büyük partisi PASOK'dan yapılan açıklamada ise Athanasiu'nun beyanlarının ‘kabul edilemez’ olduğu belirtilerek kınama mesajı paylaşıldı. Athanasiu, tepkilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu açıklamasında sadece örnek verdiğinin altını çizerek "Trakyalı milletvekillerinin vatanseverliğinden şüphem yok." değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan Parlamentosunda, ikisi PASOK, biri SYRIZA'dan olmak üzere 3 Batı Trakyalı Türk milletvekili bulunuyor.

YUNANİSTAN’DA DİNLEME SKANDALI

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), PASOK lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını Predator adlı bir casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, ‘bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik’ gerekçesiyle Miçotakis'in sağ kolu ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etti.

Miçotakis, konuya ilişkin "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." açıklamasını yaptı. EYP'nin güçsüz olmasını isteyen çok sayıda düşmanlarının olduğunu ileri süren Miçotakis, "Yunanistan dışında bazı karanlık güçler, ülkede herhangi bir istikrarsızlık planı üzerinde çalışıyorlarsa, Yunanistan'ın güçlü olduğunu bilmeliler." diye konuştu.

Yunan basını, Andrulakis'i dinleme talebinin ‘Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu’ öne sürmüştü. EYP tarafından basına sızdırıldığı tahmin edilen bu iddia, Ukrayna'nın Atina Büyükelçisi Sergii Shutenko ve Ermenistan'ın Atina Büyükelçisi Tigran Mkrtchian tarafından yalanlanmıştı.

Yunanistan'da dinleme skandalı büyüyor: Ukrayna ve Ermenistan'ı işaret ettiler Yunanistan'daki "Kathimerini" gazetesi, muhalefet partisi PASOK'un lideri Nikos Andrulakis ile gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlenmesi yönündeki talebin, "Ukrayna ve Ermenistan'dan geldiğini" öne sürerken, iki ülke iddiayı yalanladı.

Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 3 mülteciyi yakalayan Yunan polisi, mültecileri öldüresiye dövdü. Ardından Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından can salıyla denizin ortasında ölüme terk edilen mülteciler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.