Türkiye Gazetesi

8 aylık hamile Nott (33), en küçüğü 4, en büyüğü 14 yaşında olan 5 çocuğunu alarak 19 Temmuz’da Galler’de Aberavon Plajı’na gitti. Çocuklar hemen kendilerini denize atarken kadın da havlular ve plaj oyuncaklarıyla ilgileniyordu. Aniden kadını doğum sancıları tuttu. Nott, yakınlarını arayıp yardım isterken plajdakiler de ambulans çağırdı. Çocuklar denizde yüzdükten sonra dönünce annelerinin kumda kasılmalarını şok içinde izlediler. Nott, arayan sağlık görevlisiyle konuşacak durumda olmadığı için telefonu plajdaki bir kadın aldı. Sağlık görevlilerinin talimatlarını uygulayan kadın, Nott’u doğuma hazırladı. Plajda doğum yapacağını düşünen kadın son anda yetişen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

10.000 METRE YÜKSEKLİKTE ALARM

İngiltere’de Trentham'daki NG Healthcare'de hemşire olarak çalışan Sheryl ve Ruel Pascua çifti de 2 Ağustos'ta 9 saatlik bir uçuşla Filipinler’e tatile gidiyordu. Sheryl’i de hiç beklemediği anda doğum sancıları tuttu. Kabin ekibi uçak 10.000 metre yükseklikteyken uçakta tıp uzmanları olup olmadığına dair anons yaptı. Yolcular arasındaki iki hemşirenin de yardımıyla, gerekli tıbbi techizatın tümü olmasa da kısa sürede doğum gerçekleşti. 24 haftalıkken dünyaya gelen erkek bebek ancak bir avuç büyüklüğündeydi. Uçak iner inmez anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Her ikisinin de sağlığı iyi. Sheryl, bunun kendisinin ve kocasının tüm hemşirelik hayatındaki en heyecan verici tecrübe olduğunu söyledi.

Korku filmi gibi olay: Doğumda bebeğin kafası koptu Pakistan’ın Tharparkar bölgesinde ölü doğan bir bebek hastanede anne karnından alınırken bebeğin kafası koptu. Dehşet verici olayda gövde çıkarılırken kafa anne rahminde kaldı.

Fabrikada doğum yaptı, bebeğini bırakıp kaçtı ​Uşak'ta bir fabrikada çalışan kadın işçi, mesai saatleri içinde doğum yaptı. Kadın, bebeğini fabrikaya bırakıp kaçtı.