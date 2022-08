Türkiye Gazetesi

İstanbul Adalar’da faytonlarda kullanılan atlara kötü muamelede bulunulduğu iddiaları üzerine yaşanan tartışmaların bir benzeri New York City'de başladı. Faytondaki at aşırı sıcak havada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. W45. Cadde ile 9. Cadde arasındaki olayda atın koşumu çözülerek hayvan arabadan ayrıldı. İnsanlar baygın halde yatan atın başında toplanırken New York polis departmanının atlı polis departmanı devreye girdi. Yolu trafiğe kapatan polisler, hortumla sulayarak ve esnaftan aldıkları buzları kullanarak atı serinletti, bir süre sonra at kendisine gelerek ayaklandı. Polislerin ata müdahalesini endişeli gözlerle takip eden fayton sürücüsü, at sağlık kontrolü için götürülünce atın yerine geçerek aracı kendisi çekti.

Olay, bölgede faytonlara yönelik tepkilerin alevlenmesine yol açtı. New Yorklular için Temiz, Yaşanabilir ve Güvenli Sokaklar (NYCLASS) grubu, Belediye Meclisinin şehirde faytonculuğu yasaklamasını istedi. NVCLASS’tan yapılan açıklamada, “Bu at da diğerleri gibi ölebilir. Faytonculuğun yasaklanması için kanun çıkarılmalı” denildi. Queens konseyi üyesi Robert Holden da atlı arabaların elektrikli araçlarla değiştirilmesini öngören bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, “21. yüzyıldayız. Zevkleri için insanlara hizmet eden atlar olmamalı” dedi.

Teknoloji devi Japonya'da insanların çektiği faytonlar şehir turu atıyor Çok uzun yıllar önce evlerden tren istasyonlarına insan taşımak için bulunan ve insan gücüyle çekilen 'Jinrikisha' adlı faytonlar, günümüzde taşımacılık amacıyla değil, şehir turu yaptırmak amacıyla turistik olarak kullanılıyor. Özellikle turistlerin ilgisini çeken bu taşımacılık türünde, son yıllarda artan kadın çalışan sayısı dikkat çekiyor.

Faytonlar çekip gitti hikâyeleri kaldı yadigâr “Büyükada’nın ve Arabacılar Meydanı’nın 150 yılı” adlı sergi, hem Adalar’da yasaklanan faytonların hikâyesini anlatıyor hem de artık var olmayan bir dünyayı fotoğraf, gravür ve Akilas Millas’ın çizimleriyle bugüne taşıyor.