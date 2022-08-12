Türkiye Gazetesi

Antarktika buz sahanlığı ilk düşünülenden çok daha hızlı parçalanıyor. Yeni verilere göre, son 25 yılda 12 trilyon ton buzun erimesi bilim insanlarını bile şaşırttı. Zira bu, önceki tahminin iki katı kadar fazla. İklim değişikliğinin kıtanın kıyı buzullarını ne kadar hızlı zayıflattığı ve küresel deniz seviyelerinin yükselişini hızlandırdığı konusunda yeni endişeleri artırıyor.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarındaki (JPL) araştırmacılar tarafından yürütülen türünün ilk örneği olan çalışmanın sonuçları açıklandı. Ekip, buzdağlarının doğanın eriyen buzu doldurabileceğinden daha hızlı döküldüğünü ortaya çıkarmak için uydu verilerini kullandı. Antarktika'nın kenarlarındaki buzların parçalandığını ve sonuçların çok büyük olabileceğini açıkladılar.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, incelme ve denize dökülen buzların 1997'den bu yana Antarktika'nın buz raflarının kütlesini 12 trilyon ton azaltarak önceki tahminin iki katına çıktığını ortaya koydu.

YAKLAŞIK OLARAK İSVİÇRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Dünyanın en büyük buz tabakasının son çeyrek yüzyılda erimesinden kaynaklanan net kayıp, çalışmanın baş yazarı JPL bilim insanı Chad Greene'e göre, neredeyse İsviçre büyüklüğünde bir alanı kapsıyor (yaklaşık 37.000 km²). Yani Konya'dan biraz daha küçük bir alan erimiş durumda.

Greene, “Buz rafları azaldığında ve zayıfladığında, kıtanın devasa buzulları hızlanma ve küresel deniz seviyesinin yükselme oranını artırma eğilimindedir. Sonuçlar çok büyük olabilir çünkü Antarktika, dünyadaki tüm buzların deniz seviyesindeki potansiyelinin yüzde 88'ine sahip” dedi.

Bununla birlikte, buzullardaki incelme en çok okyanus akıntılarının ısınmasıyla daha çok etkilenen Batı Antarktika'da belirgindi. Ancak buz raflarının uzun süredir daha az savunmasız olduğu düşünülen Doğu Antarktika'da bile 'kazançtan çok kayıp görüyoruz' dedi Greene.

Greene ayrıca Mart ayındaki devasa Conger-Glenzer buz sahanlığının çökmesi ve parçalanmasını hatırlatarak, “muhtemelen daha büyük bir zayıflamanın işaretiydi” diye ekledi.

Antarktika’da tarihi keşif: Buzulların altında yeni bir yaşam keşfedildi Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, tarihi bir keşif gerçekleşti. Yüzde 98’i buzla kaplı olan Antarktika kıtasında 77’den fazla yeni tür keşfedildiğini açıklayan bilim adamları, bu keşfin gelecek nesillere ışık tutacağını belirtti.

Antarktika değil Kars'a bağlı Aygır Gölü: Her yer buzla kaplı Kars'ta bulunan Aygır Gölü buz tuttu ve buzulların yeri Antarktika'yı andıran görüntüsüyle ilgi çekiyor. Hava sıcaklığının Nisan ayından eksi 10'u gördüğü gölde balıkçıların balık tutmak için gelmesiyle beraber adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.