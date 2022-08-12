Türkiye Gazetesi

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Ekim 2021’de ayaküstü görüşüldüğünün açıklanmasının ardından Gaziantep’e bağlı Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Cerablus ilçesinde yaşayan Suriyeliler, “rejimi devireceğiz” sloganları attı.

Esad ile görüşmelerin başlaması ihtimaline karşı çıkan Suriyeliler, Suriye bayrağı ile Karkamış Gümrük Kapısı’na yürüdü.

Gümrük kapısında geçişler durduruldu.

SALDIRI İDDİALARINA VALİDEN CEVAP

Öte yandan Suriyelilerin Karkamış Sınır Kapısına saldırı girişiminde bulunduğu iddialarına cevap Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi.

Sınır kapısına herhangi bir saldırı girişimi olmadığını ve olaya TSK'nın müdahale etmediğini belirten Vali Gül, olayın protesto gösterisi olduğunu ve SMO tarafından sonlandırıldığını aktardı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Gül, sınır kapısına saldırı iddialarını cevapladı Sosyal medyada Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı'na Suriye tarafında halkın saldırı gerçekleştirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Buna ilişkin konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, böyle bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti.

Bakan Akar'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Topraklarına dönmelerini sağlayacağız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki hayat şartlarının normalleştirileceğini söyleyerek, "Türkiye’deki Suriyeli kardeşlerimizi evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlayacağız." dedi.

Bakan Yanık: “2023’ten sonra Suriyeliler kalmayacak” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, esnaf ziyaretinde kendisine sorulan Suriyeli sığınmacıların akıbeti hakkında, “Türkiye’nin sınır ötesi harekatında bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak bu bedele katlanacağız. Şimdi boşluk buldukça, temizledikçe oraları peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız. 2023’den sonra bunların hiçbirisi kalmayacak” dedi.