Türkiye Gazetesi

Sadr Grubu destekçilerinin Irak Meclisi’ni basmasını protesto eden yüzlerce Koordinasyon Grubu destekçisi başkent Bağdat’ta yabancı misyon, hükümet konakları ve meclis binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınındaki Muallak Köprü etrafında toplandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protesto gösterisinde Koordinasyon Grubu destekçileri “Kaosa ve devlet kurumlarını sabote etmeye hayır", “İşsizlik, pahalık ve elektrik sorununa çözüm bulan ulusal bir hükümet istiyoruz” ve “Halk acilen hükümet kurulamasını istiyor” gibi sloganlar attı.

SADR GRUBU DA SOKAĞA ÇIKTI

Koordinasyon Grubu’nun gösterilerine karşı Sadr Grubu da sessiz kalmadı. Sadr Grubu Başkanı Mukteda Sadr’ın “Irak Meclisi’nin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi” çağrısına destek vermek için binlerce Sadr Grubu destekçisi başkent Bağdat başta olmak üzere, Zikar, Babil, Vasıt, Misan, Müsenna, Basra, Diyala, Selahaddin ve Musul’da sokağa çıktı.

SADR DESTEKÇİLERİ MECLİSİ BASMIŞTI

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.

Meclisi basmışlardı: Irak’ta Sadr anayasa ve rejim değişikliği istedi Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerinin Yeşil Bölge'deki oturma eylemine ilişkin açıklama yaptı. Eyleme destek verilmesini isteyen Sadr ayrıca anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Irak seçimlerinde Sadr Grubu zafere yakın Irak'taki genel seçimlerde Sadr Grubu, Meclis'te 73 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Grubun lideri Mukteda Sadr, zaferini kutladı.